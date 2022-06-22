Diyanet kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? Diyanet kurbanlık bağış 2022 fiyatları (Yurt dışı-yurt içi)

Diyanet kurbanlık bağış 2022 fiyatlarıi kurbanını bağışlamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletini aldığı kurbanları 75 ülke, 315 bölgede, İslami usullere göre kesip dağıtıyor. Kurban ibadetini bağışlayarak yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Diyanet Vakfı aracılığıyla vekaleten kurbanlarını yurt dışında veya yurt içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyorlar. Peki bu yıl Diyanet Yurt dışı-yurt içi kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? Diyanet kurbanlık bağış 2022 fiyatları

DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI AÇIKLANDI

Diyanet vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri açıklandı. Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Müslümanlar, Diyanet Vakfı aracılığıyla vekaleten kurbanlık bağışında bulunmak istiyor. İşte Diyanet'in açıkladığı yurt içi ve yurt dışı vekalet rakamları...

Diyanet Vakfı'nda vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2250 lira, yurt dışında 1800 lira, Filistin'de ise 4250 lira olarak belirlendi.

DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ 2022 FİYATLARI

Vekaleten Kurban Yurt İçi 2250 TL

Vekaleten Kurban Yurt Dışı 1800 TL

Vekaleten Kurban Filistin 4250 TL

Vekaletle kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını bayramın 1. günü olan 09.07.2022 tarihine kadar il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapabilecek.

Ayrıca bağışlar tdv.org.tr ve bagis.tdv.org adreslerinden çevrim içi (online) olarak da yapılabilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla verdiğiniz kurbanlarınız ortalama 1 ay içerisinde, Vacip Kurbanlarınız bayramın ilk 3 günü içerisinde kesilerek SMS/E-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.