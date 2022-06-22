Kurban Bayramına sayılı gün kala yardım kuruluşları ve zincir marketlerin de kurbanlık fiyatları belli oldu. A101 küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlıkları (hisse oranı 1/7) olmak üzere siparişler alınmaya başlandı. Peki bu yıl A101 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere A101 kurbanlık hisse fiyatları 2022

A101 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

A101 kurbanlık fiyatları, yaklaşan bayram öncesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Süpermarketlerin kurban bayramı öncesi aldığı kurbanlık siparişleri başladı. Bu kapsamda A101 kurbanlık fiyatları da belli oldu. A101'den kurbanınızı arefe gününe kadar sipariş verip kesim yoğunluğuna bağlı olarak bayramın 3. veya 4. gününden itibaren seçtiğiniz mağazadan alabilirsiniz. Kurbanınızı aynı zamanda A101 vesilesiyle ZİÇEV'e (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. İşte 2022 yılı için belirlenmiş A101 kurbanlık fiyatları



A101 KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2022

A101 Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse - En Az 20 Kg kemiksiz et

3.595,00 TL

A101 Kurbanlık Karaman Koç -En Az 16 Kg

3.195,00 TL

A101 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Kolisi: Kurbanlık vasfına uygun büyükbaş hayvanın kesilip kemiksiz hale getirildikten sonra, yağı ve sakatatı dahil (ciğer, yürek, böbrek) 1/7 oranında eşit hisselere ayrılan net olarak minimum 20 kg ağırlığındaki kurbanlık koli seçeneğidir.

A101 Karaman Koç Kurbanlık Kolisi: Irkı Karaman kuzu olan, net olarak minimum 16 kg ağırlığında; bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı ve takım sakatatı(ciğer, yürek, böbrek) içeren kurbanlık koli seçeneğidir.

Kesim sonrası kurbanlık hayvanın sakatatlarında hastalık tespit edilmesi durumunda koliye sakatat ağırlığı kadar kemiksiz et eklenir.

A101'DEN KURBAN SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

A101'in online sitesinden, İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz kurbanınızı hayır kurumuna (ZİÇEV - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.

Kurbanlık seçiminizi yapıp, sepete ekleye basınca açılan ekranda alıcı bilgisini giriniz. Bağış ürünü seçilmesi durumunda ZİÇEV seçili gelecektir.

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban vekalet bilgisi girerek kimin adına vekalet vereceğinizi belirtiniz.

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban siparişinizi teslim almak istediğiniz mağazayı seçebilirsiniz.

Ödemenizi debit ve kredi kartıyla tek çekim ya da İş Bankası Maximum, Yapı Kredi World, Garanti Bonus ve Online siparişlere özel Akbank Axess kredi kartlarıyla peşin fiyatına taksitli olarak yapabilirsiniz. Siparişinizle ilgili bilgilendirme maili gönderilecektir.

Kurbanınızı, kesim yoğunluğuna bağlı olarak mağazaya ulaşma durumuna ve illere göre Kurban Bayramının 2.gününden itibaren seçtiğiniz mağazadan alabilirsiniz