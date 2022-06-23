Kurban bayramı öncesi Süpermarketler kurbanlık siparişlerini almaya başladı. Bu sene Kurban Bayamı 9 Temmuz'da kutlanacak. Carrefour marketin kurbanlık fiyatları belli oldu. Carrefour market 29 yıldır kurban vekaleti ile kurbanlık satışı yapıyor. Peki CarrefourSA kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte Carrefour kurbanlık 2022 fiyat listesi

CARREFOUR KURBANLIK 2022 FİYAT LİSTESİ

Kıvırcık Koç Kurban Paketi (Sakatat dahil en az 17 kilogram et) 3.450 TL,

Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 hisse (Sakatat dahil en az 29 kilogram kemiksiz et) 3.950 TL,

4. gün teslimat Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 hisse (Sakatat dahil en az 20 kilogram kemiksiz et) 3.800 TL

Carrefour'da Kıvırcık Koç ve Dana kurban satışı yapılmaktadır.

CarrefourSA'lardan, carrefoursa.com'dan veya CarrefourSA Online Market uygulamasından Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği'ne, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'na, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na kurban bağışı yapabilirsiniz. Yurt dışından yapılacak kurban bağışları carrefoursa.com'dan yapılabilir ve kurban alan kişi adına bağışlanabilir.

CarrefourSA marketin Kurban satışı ve kesimi için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Fetvası bulunmaktadır.

Bu yıl hayvan pazarlarında büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatı 75 TL ile 150 TL arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 80-100 lira arasında olacak.