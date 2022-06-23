İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2022 Perşembe / 24 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3727
  • EURO
    18,2978
  • ALTIN
    1028.49
  • BIST100
    2538.71
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • CarrefourSA kurbanlık fiyatları ne kadar? Carrefour kurbanlık 2022 fiyat listesi
Ekonomi

CarrefourSA kurbanlık fiyatları ne kadar? Carrefour kurbanlık 2022 fiyat listesi

Kurban Bayramı'na sayı günler kala marketlerin ve vakıfların kurbanlık fiyatları belli oldu. Kurbanını Carrefour marketten almak isteyen vatandaşlar, Carrefour kurbanlık 2022 fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki CarrefourSA kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte Carrefour kurbanlık 2022 fiyat listesi

23 Haziran 2022 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Kurban bayramı öncesi Süpermarketler kurbanlık siparişlerini almaya başladı. Bu sene Kurban Bayamı 9 Temmuz'da kutlanacak. Carrefour marketin kurbanlık fiyatları belli oldu. Carrefour market 29 yıldır kurban vekaleti ile kurbanlık satışı yapıyor. Peki CarrefourSA kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte Carrefour kurbanlık 2022 fiyat listesi

CARREFOUR KURBANLIK 2022 FİYAT LİSTESİ

Kıvırcık Koç Kurban Paketi (Sakatat dahil en az 17 kilogram et) 3.450 TL,

Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 hisse (Sakatat dahil en az 29 kilogram kemiksiz et) 3.950 TL,

4. gün teslimat Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 hisse (Sakatat dahil en az 20 kilogram kemiksiz et) 3.800 TL

Carrefour'da Kıvırcık Koç ve Dana kurban satışı yapılmaktadır.

CarrefourSA'lardan, carrefoursa.com'dan veya CarrefourSA Online Market uygulamasından Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği'ne, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'na, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na kurban bağışı yapabilirsiniz. Yurt dışından yapılacak kurban bağışları carrefoursa.com'dan yapılabilir ve kurban alan kişi adına bağışlanabilir.

CarrefourSA marketin Kurban satışı ve kesimi için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Fetvası bulunmaktadır.

Bu yıl hayvan pazarlarında büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatı 75 TL ile 150 TL arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 80-100 lira arasında olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.