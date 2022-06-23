LÖSEV kurbanlık bağış 2022 fiyatları belli oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı için ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, kurbanlarını derneklere ve vakıflara bağışlayabiliyor. Bu kurumlardan bir tanesi de LÖSEV'dir. Kurban ibadetiini Lösemili Çocuklar Eğitim Vakfı'na bağışlamak isteyen vatandaşlar için LÖSEV vekaleten kurban bağış fiyatları haberimizde yer alıyor.

LÖSEV KURBANLIK BAĞIŞ 2022 FİYATLARI

LÖSEV'de kurban bağışı, 2022 yılı için hisse başına 2800 TL'dir.

Kurban bağışları LÖSEV tarafından 12 ay boyunca kayıtlı olan hasta ve ailelerine dağıtılmaktadır.

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Eğitim Vakfı) Türkiye'de tüm lösemili çocuklara ve ailelerine hiçbir ücret beklemeden tamamen hayır olarak kar amacı gütmeden yardım eden kuruluştur.

Bu kuruluş lösemili çocuklara ve ailelerine, burs, gıda, giyim, okul vs aklınıza gelebilecek tüm yardımlarını ücretsiz yapmaktadır.

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