Kurbanlık fiyatları, kilosu ne kadar 2022? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları

Kurbanlık fiyatları, bayrama kısa bir süre kala netleşmeye başladı. Bu yıl kilosuna göre küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu pazarda kurbanlık fiyatları 25 bin TL ile 65 bin TL arasında değişiyor. Peki Kurbanlık fiyatları, kilosu ne kadar 2022? İşte Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları

KURBANLIK FİYATLARI, KİLOSU NE KADAR 2022?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Bu sene Küçükbaş kurbanlık 2.500, büyükbaş kurbanlıklar ise 30 bin TL'den başlıyor.

Bu yıl 850 bin büyükbaş, 2.5 milyon küçükbaş pazara inecek.

Besiciler, bayram ikramiyelerinin kurbanlık satışını artırdığına dikkat çekti. Büyükbaş kurbanlıkların bu sene 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olması bekleniyor.

CANLI KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR OLDU?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Bu yıl Kurbanlık fiyatları, canlı büyükbaş kilogram fiyatı 75 TL'den, küçükbaşın kilogram fiyatı ise 80 TL'den başlayacak.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATI 2022 NE KADAR?

Kurbanlık fiyatları, kilosuna göre hesaplandığında Küçükbaş kurbanlıkların 2.500 ila 4.500 TL arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1500 TL - 2000 TL liradan satılırken, beklenen zamla birlikte bu yıl 2022 kurban bayramında küçükbaş kurbanlık fiyatları 2.500 - 4.500 arasında değişecek.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK CANLI KİLO FİYATLARI

Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatı 75 TL ile 150 TL arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 80-100 lira arasında olacak.

Kurban Bayramı bu yıl tüm İslam alemi tarafından Temmuz'un 9'una denk gelen Cumartesi günü kutlanacak.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2022 NE KADAR OLACAK?

Bu yıl canlı büyükbaş kilogram fiyatı 75 TL'den, küçükbaşın kilogram fiyatı ise 80 TL'den başlayacak. Kemikli karkas et fiyatı ise 150 TL'yi bulacak.

Bu durumda küçükbaş kurbanlık fiyatı 2.500 ila 4.500 TL arasında seyrederken, büyükbaş fiyatı da 30 bin liradan başlayıp 50 bine kadar çıkacak.

Bu sene Diyanet Başkanlığı'nın getirmiş olduğu üst fiyat limitinden dolayı en pahalı hayvanlar 65 bin TL'yi geçmiyor.

DİYANET 2022 KURBANLIK FİYATLARI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.

İL İL BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK CANLI KİLO FİYATLARI

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

Bursa Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL - 4.300 TL

Büyükbaş: 33.000 TL - 54.000 TL

Antalya Kurbanlık Fiyatları

Büyükbaş: 32.500 TL - 52.500 TL

Küçükbaş: 2.700 TL - 4.100 TL

Gaziantep Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş:2.400 TL - 3.200 TL

Büyükbaş:32.500 TL - 51.500 TL

Mersin Kurbanlık Fiyatları

Büyükbaş: 31.500 TL - 50.500 TL

Küçükbaş: 2.400 TL - 3.000 TL

Konya Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL - 3.500 TL

Büyükbaş: 31.500 TL - 50.500 TL

Adana Kurbanlık Fiyatları

Büyükbaş: 33.000 TL - 50.000 TL

Küçükbaş: 2.500 TL - 3.500 TL

Kocaeli Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL - 4.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL - 50.500 TL