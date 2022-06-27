Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2022 fiyatları belli oldu. Mehmetçik Vakfı'na vekâleten Kurban Temin ve Kesim Faaliyetine yönelik yapacağınız bağışlarla, Şehit ve Gazi Mehmetçik Ailelerine siz de destek olabilirsiniz. Peki Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışı ne kadar? İşte Mehmetçik Vakfı Vakfı kurbanlık bağış 2022 fiyatları ve kurban kesimi faaliyeti ile ilgili detaylar...

MEHMETÇİK VAKFI KURBANLIK BAĞIŞI NE KADAR?

Mehmetçik Vakfı'nın 2022 yılı Vekâleten Kurban Bağış fiyatı 2350 TL olarak belirlendi.

MEHMETCİK VAKFI KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIYOR?

Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağışlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğlerin hükümlerine uygun olarak yapmaktadır.

1995'ten beri vekâleten kurban bağışlarınızı kabul edip kesim faaliyetlerini güveninize uygun şekilde gerçekleştiren Mehmetçik Vakfı, bu yıl da vekâleten kurban bağışlarınızı kabul etmektedir. Mehmetçik Vakfı'nın vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka herhangi kişi, kurum veya kuruluşa Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini belirtmekte fayda var.

Mehmetçik Vakfı'na yapılan tüm bağışlar Türk Lirası kuruna çevrilerek alınmaktadır.

Vekâleten kurban kesimi faaliyeti;

Modern tesislerde, hijyenik koşullarda,

Her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli huzurunda,

Veteriner denetiminde,

Noter gözetiminde,

Din görevlisi nezaretinde,

Dini vasıflara uygun kurbanlıklar seçilerek yapılmaktadır.

Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerindeki şehit ve gazi ailelerine taze et olarak, bir bölümü de tüm şehit yakınları ve gaziler ile kurban bağışında bulunan bağışçılarımıza üretimini müteakip kurban etinden yapılmış 750 gr. konserve kavurma olarak gönderilmektedir. Kurban etinin dağıtılamayan kısmı ise ekonomik olarak değerlendirilerek yardım planına dahil şehit yakınları ve gazi Mehmetçiklerimiz ile çocuklarına yardım için kullanılmaktadır.

Kurban bayramı dönemi dışında gerçekleşen vekâleten adak kurban bağışına ilişkin olarak sürekli bir organizasyonu gerçekleştirmediğimiz için adak kurbanı ile ilgili müracaatların bu organizasyonu gerçekleştiren kurumlara yapılması gerekmektedir.