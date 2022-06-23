Kızılay kurbanlık bağış 2022 fiyatları belli oldu. Kurban Bayramı bu sene Temmuz ayının 9'un denk geliyor. Yardım kuruluşlarının kurban bayramı öncesi aldığı kurbanlık bağışları başladı. Kızılay ve Diyanet Vakfı başta olmak üzere birçok vakıf ve yardım kuruluşu, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin kurban hisselerini dünyanın farklı noktalarındaki mazlumların sofrasına ulaştıracak. Peki Kızılay kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte Kızılay kurbanlık bağış 2022 fiyatları

Türk Kızılayı Kurban Bayramı için yurt içi ve yurt dışı için vekaletle kurban bağışı almaya başladı. Kızılay'ın bu sene belirlediği vekaletenb kurbanlık fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte Kızılay kurbanlık bağış 2022 fiyatları

KIZILAY KURBANLIK BAĞIŞ 2021 FİYATLARI

Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirlediğini açıkladı. Kızılay kurbanlık fiyatları, 2022 yılı için vekalet bedeli yurt içi 2.475 TL lira, yurt dışı için 1.475 TL olarak belirlendi.

Yurt İçi 2.475 TL

Yurt Dışı 1.475 TL

Vekâletlerinizi Türk Kızılay'a vererek, kurbanınızı yurt içinde yardıma muhtaç kişilerle paylaşabilirsiniz.

Kurban hisse bedeli 2.475₺'dir. Sizlerden aldığımız yurt içi kurban vekâletleri, hedef kesimler doğrultusunda yurt içinde kombinalara dağıtılacaktır. Kurban kesim işlemleri tamamlandığında Et ve Süt Kurumu'nun Modern Tesislerinde büyükbaş kurbanlık etleri; kıyma ve kuşbaşı olarak konservelenmekte ve yıl boyunca gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

KIZILAY'A KURBAN VEKÂLETI NASIL VERILIR?

Kızılay'ın internet sayfası üzerinden,

Kızılay Mobil Bağış Uygulaması üzerinden,

Tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla,

7/24 Fast Sistemi ile EFT/Havale yoluyla,

Yurt içinde 168 / Yurt dışında 0090 216 168 11 22 numaralarından Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabı ile,

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden, Kızılay Genel Merkez Ofisinden kurban vekâletinizi verebilirsiniz.

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