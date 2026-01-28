İSTANBUL 14°C / 11°C
28 Ocak 2026 Çarşamba
  ''Dolar'' detayı krizi büyüttü: Tahran, Washington'u rahatsız eden bir eşiği aştı
24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında İran-ABD hattındaki tırmanan gerilim tüm boyutlarıyla ele alındı. Siyasi Analist Bagherian, İran'ın petrol satışında dolar dışı para birimlerine yönelerek Çin'i bölgede kalıcı hale getirdiğini ve bu hamlenin ABD'yi ciddi biçimde rahatsız ettiğini söyledi.

28 Ocak 2026 Çarşamba 22:40
24 TV ekranlarında gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş'te bölgede yaşanan son olaylar ele alındı.

ABD ve İran arasında tansiyon yükselirken, Tahran yönetimi olası ABD müdahalesi karşısında ellerinin tetikte olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise İran'a karşı önleyici savunma seçeneğinin masada olduğunu, bölgede 30 bin ila 40 bin Amerikan askerinin konuşlu durumda olduğunu ifade etti.

"AMERİKA'YI BİR ŞEKİLDE HOŞNUTSUZ ETTİ"

Açık Görüş programında Tahran-Washington gerilimini değerlendiren Siyasi Analist Bagherian, "İran bir nevi de Çin'in ayaklarını bölgede açtı, yani Çin'in ayağını alıştırdı. Dolar üzerinde değil, başka para birimleri üzerinden petrol satışına başladı. Dolayısıyla Amerika'yı bir şekilde hoşnutsuz etti" dedi.

"DEVRİM MUHAFIZLARI, DEVLET İÇİNDE BİR PARALEL DEVLET OLMUŞ"

Dumlupınar Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Cantürk Caner ise İran Dini Lideri Hamaney'in kurduğu yapının artık doğrudan rejimi de tehdit eder hale geldiğini ifade ederek, Devrim Muhafızlarının, devlet içinde bir paralel devlet haline geldiğini dile getirdi.

Beykent Üni. Dekanı Prof. Dr. Ece Baban ise İran'ın zayıflamasının bölgede çok ciddi bir etki yaratacağını vurguladı.

