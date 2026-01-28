24 TV ekranlarında gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş'te bölgede yaşanan son olaylar ele alındı.

ABD ve İran arasında tansiyon yükselirken, Tahran yönetimi olası ABD müdahalesi karşısında ellerinin tetikte olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise İran'a karşı önleyici savunma seçeneğinin masada olduğunu, bölgede 30 bin ila 40 bin Amerikan askerinin konuşlu durumda olduğunu ifade etti.

İRAN'DA NELER OLUYOR?



Siyasi Analist Farshid Bagherian (@farshidmouyeh): İran bir nevi de Çin'in ayaklarını bölgede açtı, yani Çin'in ayağını alıştırdı. Dolar üzerinde değil, başka para birimleri üzerinden petrol satışına başladı. Dolayısıyla Amerika'yı bir şekilde hoşnutsuz... pic.twitter.com/0xJxr9Qy2f — 24 TV (@yirmidorttv) January 28, 2026

"AMERİKA'YI BİR ŞEKİLDE HOŞNUTSUZ ETTİ"

Açık Görüş programında Tahran-Washington gerilimini değerlendiren Siyasi Analist Bagherian, "İran bir nevi de Çin'in ayaklarını bölgede açtı, yani Çin'in ayağını alıştırdı. Dolar üzerinde değil, başka para birimleri üzerinden petrol satışına başladı. Dolayısıyla Amerika'yı bir şekilde hoşnutsuz etti" dedi.

HAMANEY SIĞINIKTA MI?



Dumlupınar Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Cantürk Caner (@canturkcaner): Hamaney'in kurduğu yapı artık doğrudan rejimi de tehdit eder hale geldi. Devrim Muhafızları, devlet içinde bir paralel devlet olmuş.#AçıkGörüş pic.twitter.com/b3Li7FfYuX — 24 TV (@yirmidorttv) January 28, 2026

"DEVRİM MUHAFIZLARI, DEVLET İÇİNDE BİR PARALEL DEVLET OLMUŞ"

Dumlupınar Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Cantürk Caner ise İran Dini Lideri Hamaney'in kurduğu yapının artık doğrudan rejimi de tehdit eder hale geldiğini ifade ederek, Devrim Muhafızlarının, devlet içinde bir paralel devlet haline geldiğini dile getirdi.

Beykent Üni. Dekanı Prof. Dr. Ece Baban (@ecebaban): İran'ın bölgede zayıflaması bölgeye çok ciddi bir etki yaratacaktır. #AçıkGörüş pic.twitter.com/tdO9VvNHnz — 24 TV (@yirmidorttv) January 28, 2026

Beykent Üni. Dekanı Prof. Dr. Ece Baban ise İran'ın zayıflamasının bölgede çok ciddi bir etki yaratacağını vurguladı.

