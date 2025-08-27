İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

Dosta güven düşmana korku verecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemini ülkemize kazandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları-Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'ASELSAN için tarihi bir gün. Bir milletin azmine, kararlılığına şahitlik ediyoruz. Bugün, 460 milyon dolar değerinde, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Bu yatırım, Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ27 Ağustos 2025 Çarşamba 17:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları-Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ağustos ayı milletimiz için özel bir ay. Malazgirt, Çaldıran, Mohaç ve Büyük Taarruz gibi kaderimizi tayin eden nice önemli zaferi bu ayda kazandık.

ASELSAN açısından bu tarihi günde sadece bir şirketin değil bir milletin bağımsızlık yolculuğunun, alın terinin, azminin ve kararlılığının yeni bir safhasına hep birlikte şahitlik ediyoruz

Şirketimiz bünyesinde emek veren, ter döken, yöneticisinden mühendisine ASELSAN ailesinin her bir ferdini kutluyor, ülkem ve milletim adına her birine teşekkür ediyorum

Kendi radarını, hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke açık ve net söylüyorum mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz

Silahlı Kuvvetlerimize güç katacak ve Savunma Sanayimizin bambaşka bir seviyeye taşıyacak 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz bunların ilki Çelik Kubbe'dir

Dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz.

3 adet Hisar orta menzilli Hava Savunma Sistemi ve toplam 21 araç caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek

Geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünleri çok daha hızlı, verimli ve yüksek adetlerde üretmemiz şart

Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki 14 tesis ile üretim kapasitemizi ciddi şekilde arttırıyoruz

Oğulbey Teknoloji Üssü 585 bin metrekare kapalı alan ve 132 bin metrekare temiz oda laboratuvar ve üretim alanı ile bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır

