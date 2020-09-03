Düğünlerin yasaklandığı iller hangileri? İçişleri Bakanlığı 81 il düğün genelgesi

03 Eylül 2020 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 15:52

Düğünlerin yasaklandığı iller hangileri? sorusunun cevabı evlilik hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde 14 ilde valiliklerin verdiği kararlar doğrultusunda düğünlerde kısıtlamaya gidilmiş, bazı il ve ilçelerde kına, nişan, yemekli düğünler yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan düğünlerle ilgili son dakika genelge yayınlandı. Peki Düğünlerin yasaklandığı iller hangileri? İşte, düğün kısıtlaması getirilen iller.

Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun düğünlerin yasaklanması konusunda değerlendirme yaptığını, nikah tarzında olması konusunda önerilerin ele alındığını söyledi. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan düğünlerle ilgili genelge yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı 81 il düğün genelgesine göre, daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere , 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde yapılmasına müsaade edilmeyecek. İşte, düğün kısıtlaması getirilen iller ve son dakika gelişmeler.

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca, açıklamasında düğünlerle ilgili şunları söyledi;

"Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi.

Birtakım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Düğünlerle ilgili organizasyonun nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DÜĞÜN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köylerde veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesinin istenildiği hatırlatıldı.

Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği anımsatılan genelgede, gelinen noktada hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda valiliklerce bazı kararların alınması istendi.

Bu kapsamda, 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile alınan kararlar şöyle sıralandı:



"Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek."

Genelge ile içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesinin sağlanacağı belirtildi. Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak. Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."