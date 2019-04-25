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Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için hazırlık yaparken yakalanan, 15 Temmuz darbe girişiminde 'TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan arandığı belirlenen R.K., tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde devriye görevi sırasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 1 kişiyi, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma komutanlığına getirilen şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminde 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan aranan Jandarma Okullar Komutanlığı Subay Temel Kursu eski kursiyerlerinden R.K. olduğu belirlendi.
 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
 
(Sabah)

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