23 Eylül Ekinoksu için geri sayım başladı. Ekinoks tarihleri ve özellikleri nelerdir? Ekinoks ne zaman? Ekinoks ne demek? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir.23 Eylül’de gece ve gündüz eşit olacak. 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

EKİNOKS NE ZAMAN?

23 Eylül ekinoksu yarın yaşanacak. 23 Eylül’de gece ve gündüz eşit olacak.

EKİNOKS NE DEMEK?

Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de yaz başlarken Güney Yarımküre’de kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre’de ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de kış başlarken Güney Yarımküre’de yaz başlar.

EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)

Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.

Gel-git genliği en fazladır.

Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

Türkiye'de saat 12oo 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.