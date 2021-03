08 Mart 2021 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 09:41

Dünya kadınlar günü ile ilgili mesajlar sabah saatleri itibariyle paylaşılmaya başlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1977 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye'de Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlandı. Eşe, sevgiliye ve anneye Kadınlar Günü mesajı göndermek isteyenler için en güzel Dünya Kadınlar Günü mesajları ve eşe, sevgiliye, anneye özel sözlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EŞE, SEVGİLİYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI:

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum doğru yolu buldum. Seni seviyorum kadınlar günün kutlu olsun

Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Seninle geçirdiğim her an, hayatımdaki en özel an oluyor. Evimizi gezegendeki en güzel yer yaptığınız için teşekkürler sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

"Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim."

Hayatıma girdiğin gün, dünyamı değiştirdin. Her zaman dünyamın bir parçası olmanı umut ediyorum karıcığım. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Tanıdığım en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.

Kalbimi çalan tek kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Kaç defa başarısız olduğumun bir önemi yok, tekrar denemek için beni motive edecek bir güç olduğunu biliyorum. Her zaman benim için orada olan karım, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Hayatımı daha iyi hale getirdin ve dünyamı tamamladın. Sevgili karım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

ANNEYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Cennet anaların ayakları altındadır... Tüm annelerin ve anne adaylarının Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Güzel bir kadın, harika bir arkadaş ve en önemlisi de muhteşem bir annesin. Senin gibi bir annem olduğu için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Hayatımdaki en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun..

Ben gülümsediğimde benimle gülümseyen, ağladığımda benimle ağlayan muhteşem kadın. Sen benim için hem bir anne hem de mükemmel bir arkadaşsın. Kadınlar Günün kutlu olsun anneciğim!

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Harika bir insan ve harika bir arkadaş. İkisine de sahip olmak benim için bir nimet anneciğim. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

Sevgili anneciğim, sen benim ilham kaynağımsın. En güçlü destekçim olduğun için teşekkür ederim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Canım annem, ihtiyacım olduğu her an oradaydın. Her zaman bana rehberlik ettin ve bana doğru yolu gösterdin. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.