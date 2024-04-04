İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8899
  • EURO
    34,7199
  • ALTIN
    2350.76
  • BIST100
    8966.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta eylemciler otomobil sürücüsünü linç etmeye kalktı
Güncel

Esenyurt'ta eylemciler otomobil sürücüsünü linç etmeye kalktı

Esenyurt'ta dün Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini protesto eden eylemciler, kendilerine tepki gösteren bir otomobil sürücünü linç etmeye çalıştı. Etrafını sardıkları arabaya tekme ve yumruklarla saldıran eylemcilerin o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

IHA4 Nisan 2024 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Esenyurt'ta eylemciler otomobil sürücüsünü linç etmeye kalktı
ABONE OL

Esenyurt'ta dün Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini protesto eden bir grup eylemci, sokakları savaş alanına çevirdi. Çöp konteynırlarını ateşe veren, yollara barikat kurmaya çalışan eylemcilere polis müdahale etti.

Pınar Mahallesi Ahmet Arif Cadde'sinde arabasıyla seyreden bir vatandaş eylemcilerin taşkınlıklarına tepki gösterdi. Bunun üzerine saldırıya geçen eylemciler vatandaşa linç girişiminde bulundu. Vatandaşın etrafını saran eylemciler arabaya tekme ve yumruklarla saldırdı. Eylemcilerin linç girişiminden güçlükle kaçan vatandaşın o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.