23 Mart 2020 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:08

Evden çıkma yasağı gelecek mi? Türkiye'de evden çıkma yasağı var mı? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnaları belirledi. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacak. Evden çıkma yasağına dair son gelişmelere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EVDEN ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?



İçişleri Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı hakkındaki soruya şu cevabı verdi: "Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde"

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan “sokağa çıkma yasağı genelgesine ek bir genelgeyi bu gece saat 01.00’da valiliklere gönderdi. Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnalar belirtildi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede; ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında olan ancak yürüttükleri görev nedeniyle bazı istisnalar getirildi. Buna göre yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi.

Söz konusu genelge kapsamında olan vatandaşlardan yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek “”seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.