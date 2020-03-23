İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5792
  • EURO
    7,1131
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    84635.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kısmi sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı geldi mi?
Güncel

Kısmi sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını sebebi ile sokağa çıkma yasağı gündemdeki yerini koruyor. Pandemi olarak nitelendirilen koronavirüsü ile mücadelede bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Dünya genelinde sokağa çıkma yasağı kararını uygulayan ülkeler arasında İtalya, İspanya ve İran var. Almanya'da, Belçika'da ve Irak, Tunus, Sırbistan gibi ülkelerde kısmi sokağa çıkma yasağı söz konusu. Peki, Kısmi sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı geldi mi? İşte tüm bu soruların yanıtları sizlerle..

23 Mart 2020 Pazartesi  17:35 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:35
ABONE OL

Koronavirüs yayılımını azaltmak ve risk grubu yüksek olan kişileri korumak adına alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnaları açıkladı. Koronavirüsü ile mücadelede bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısmi sokağa çıkma yasağı nedir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik..

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

Kısmi sokağa çıkma yasağı ise zorunlu hallerde dışarı çıkmanın yasak olmadığı hallerdir. Market hastane ve bazı kamu kurum işleri kısmi sokağa çıkma yasağında uygulanmaya devam ediyor. Kısmi sokağa çıkma yasağında vatandaşlar çok gerekli kaldığı zaman dışarı çıkabiliyor.

Fahrettin Koca son dakika açıklaması ne zaman? Sağlık Bakanı saat kaçta açıklama yapacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnaları açıkladı.

İçişleri Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı hakkındaki soruya şu cevabı verdi: "Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde"

Evden çıkma yasağı gelecek mi? Türkiye'de evden çıkma yasağı var mı?

Anneanne ve küçük torunundan 'Evde Kal Türkiye' çağrısına videolu destek

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı
Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı

Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.