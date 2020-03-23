Kısmi sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı geldi mi?

23 Mart 2020 Pazartesi 17:35 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:35

Koronavirüs yayılımını azaltmak ve risk grubu yüksek olan kişileri korumak adına alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnaları açıkladı. Koronavirüsü ile mücadelede bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısmi sokağa çıkma yasağı nedir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik..

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?



Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

Kısmi sokağa çıkma yasağı ise zorunlu hallerde dışarı çıkmanın yasak olmadığı hallerdir. Market hastane ve bazı kamu kurum işleri kısmi sokağa çıkma yasağında uygulanmaya devam ediyor. Kısmi sokağa çıkma yasağında vatandaşlar çok gerekli kaldığı zaman dışarı çıkabiliyor.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?



Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnaları açıkladı.

İçişleri Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı hakkındaki soruya şu cevabı verdi: "Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde"

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