23 Mart 2020 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 16:52

Fahrettin Koca son dakika açıklaması ne zaman? Sağlık Bakanı saat kaçta açıklama yapacak? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplandı. Bakan Koca yeni bir açıklama yapacağını duyurdu. Yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı. Koronavirüsü son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplandı. Bakan Koca saat 19.00'da açıklama yapacak.

SAĞLIK BAKANI DÜN AKŞAM SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" şeklinde açıklama yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki gelişmelere ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Dün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

'1236 TANI KONULDU'

Düne kadar yapılan 20 bin 345 testte 1236 tanı konulduğunu belirten Koca, "Hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.

CORONA VİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan diğer gelişmelerse şöyle oldu:

Türkiye'de Covid 19 sebebiyle ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı da 1236'ya çıktı

22 Mart 2020 itibariyle lokanta, kafe, pastane ve benzeri yerlerden sadece al-götür ve paket servisine izin verileceği duyuruldu

65 yaş üstüne sokağa çıkma sınırlaması getirildi

15 dakikalık test kiti tanıtıldı

KKTC'ye 72 milyon liralık destek aktarıldı

Morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemler belirlendi

Berber ve kuaförlerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

46 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi

Kars ve Ağrı'daki canlı hayvan pazarları kapatıldı

Burdur'da 14 gün kuralına uymayan 12 kişiye para cezası kesildi

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma sınırlaması

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, Türkiye'de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderiyor.

65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için, valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına başladı.