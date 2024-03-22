Eylem Tok'un kazayı öğrendiği anın görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu trafik kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Eylem Tok ile oğlu T.C.'nin Göktürk'te bir kafede buluşma anı ve annenin kaza haberini aldığı ana ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

MedyaRadar'ın haberine göre, anne Eylem Tok ile oğlu T.C. kafede saat 21:00'de bir arada görülüyor. T.C.'nin yanında arkadaşı K.D. bulunuyor. Eylem Tok ise davada tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu ile oturuyor.

Saat 21:40'a kadar mekanda annesinin yanında kalan T.C., daha sonra arkadaşı K.D. ile mekandan ayrılıyor.

Eylem Tok'un telefonu 23:30'da çalıyor. Büyük bir telaşla masadan kalkan Tok, mekandan hesap ödemeden çıkıyor.