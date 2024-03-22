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Eylem Tok'un kazayı öğrendiği anın görüntüleri ortaya çıktı

Eylem Tok ve ABD'ye kaçırdığı oğlu T.C.'nin kazadan hemen önce Göktürk'te bir kafede oturdukları ana ait görüntüler ortaya çıktı. T.C. ile arkadaşı, kafeden 21.40'ta ayrılıyor. 23.30'da ise anne Tok gelen telefonla hesabı ödemeden Ceren Saltoğlu ile kafeden çıkıyor.

22 Mart 2024 Cuma 07:55 - Güncelleme:
Eylem Tok'un kazayı öğrendiği anın görüntüleri ortaya çıktı
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Türkiye'nin konuştuğu trafik kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Eylem Tok ile oğlu T.C.'nin Göktürk'te bir kafede buluşma anı ve annenin kaza haberini aldığı ana ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

MedyaRadar'ın haberine göre, anne Eylem Tok ile oğlu T.C. kafede saat 21:00'de bir arada görülüyor. T.C.'nin yanında arkadaşı K.D. bulunuyor. Eylem Tok ise davada tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu ile oturuyor.

Saat 21:40'a kadar mekanda annesinin yanında kalan T.C., daha sonra arkadaşı K.D. ile mekandan ayrılıyor.

Eylem Tok'un telefonu 23:30'da çalıyor. Büyük bir telaşla masadan kalkan Tok, mekandan hesap ödemeden çıkıyor.

  • Eylem Tok
  • firar

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