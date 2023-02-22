Fatih Altaylı hedef gösterdi, Muharrem İnce Diyanet'i tehdit etti

'Gazeteci' kimliği ile boy gösteren Fatih Altaylı, "evlat edinme" ile ilgili hüküm üzerinden çirkin ifadelerle vatandaşları ve depremzedeleri Diyanet'e karşı kışkırtmıştı.

ALTAYLI'DAN ÇİRKİN İMA

Diyanet, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunduğunda da Altaylı yine çirkin üslubunu devam ettirip "Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Atatürk yadigarı bir kurumu kirletenler beni mahkemeye vermiş. Kendilerine yanıtımdır." diyerek Kasımpaşa Spor Kulübü'nün logosunu paylaşmıştı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Altaylı'nın sunduğu programa konuk oldu.

MANEVİ DESTEKTEN RAHATSIZ OLDU: BU ZİHNİYETİ YOK ETMEK LAZIM

Din görevlilerinin depremden etkilenen vatandaşlara manevi destek vermesinden rahatsız olan Muharrem İnce "Bu zihniyeti yok etmek lazım" diyerek "Deprem bölgelerine imam gönderiyorlar. 2023 yılındayız. Beyaz zambaklar ülkesi olacakken Orta Doğu'nun çukuruna düşmeyelim." ifadelerini kullandı.

Diyanet'in evlat edinme ile ilgili açıklamasına da tepki gösteren İnce "Dişimizle yeriz biz sizi yahu. Ne zannediyorsunuz kendinizi. Biz Kuvai Milliyenin geleneğinden gelen insanlarız. Haddinizi bilin diyorum. Ben de onlara Kasımpaşa diyorum." sözleriyle tehdit savurdu.

Diyanet, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu

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