İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8733
  • EURO
    20,0894
  • ALTIN
    1118.4
  • BIST100
    5075.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih Altaylı hedef gösterdi, Muharrem İnce Diyanet'i tehdit etti
Güncel

Fatih Altaylı hedef gösterdi, Muharrem İnce Diyanet'i tehdit etti

Diyanet'in evlatlık edinme konusunda dini hükmünü çarpıtarak kurumu hedef haline getiren Fatih Altaylı'ya aradığı destek Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. Afet bölgesinde manevi destek veren imamlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Muharrem İnce, Diyanet'i tehdit etti.

22 Şubat 2023 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Fatih Altaylı hedef gösterdi, Muharrem İnce Diyanet'i tehdit etti
ABONE OL

'Gazeteci' kimliği ile boy gösteren Fatih Altaylı, "evlat edinme" ile ilgili hüküm üzerinden çirkin ifadelerle vatandaşları ve depremzedeleri Diyanet'e karşı kışkırtmıştı.

ALTAYLI'DAN ÇİRKİN İMA

Diyanet, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunduğunda da Altaylı yine çirkin üslubunu devam ettirip "Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Atatürk yadigarı bir kurumu kirletenler beni mahkemeye vermiş. Kendilerine yanıtımdır." diyerek Kasımpaşa Spor Kulübü'nün logosunu paylaşmıştı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Altaylı'nın sunduğu programa konuk oldu.

MANEVİ DESTEKTEN RAHATSIZ OLDU: BU ZİHNİYETİ YOK ETMEK LAZIM

Din görevlilerinin depremden etkilenen vatandaşlara manevi destek vermesinden rahatsız olan Muharrem İnce "Bu zihniyeti yok etmek lazım" diyerek "Deprem bölgelerine imam gönderiyorlar. 2023 yılındayız. Beyaz zambaklar ülkesi olacakken Orta Doğu'nun çukuruna düşmeyelim." ifadelerini kullandı.

Diyanet'in evlat edinme ile ilgili açıklamasına da tepki gösteren İnce "Dişimizle yeriz biz sizi yahu. Ne zannediyorsunuz kendinizi. Biz Kuvai Milliyenin geleneğinden gelen insanlarız. Haddinizi bilin diyorum. Ben de onlara Kasımpaşa diyorum." sözleriyle tehdit savurdu.

Diyanet, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu

Fatih Altaylı bu ne demek?

Fatih Altaylı, patronu Ciner'e tosladı!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.