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Galata, Atatürk ve Haliç Metro köprüleri 1 saat kapalı olacak

İstanbul'da Galata, Atatürk ve Haliç Metro köprüleri gece 1 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, bu gece saat 02.30 ile 03.30 arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.

(TRT Haber)

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