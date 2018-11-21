Galata, Atatürk ve Haliç Metro köprüleri 1 saat kapalı olacak
İstanbul'da Galata, Atatürk ve Haliç Metro köprüleri gece 1 saat süreyle trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, bu gece saat 02.30 ile 03.30 arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.
(TRT Haber)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.