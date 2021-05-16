Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor

DHA 16 Mayıs 2021 Pazar 18:15 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 18:16

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şehitkamil ve Şahinbey kaymakamlıkları, işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilmesi ve ürünlerini satamayıp ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan pazarcılara destek verilmesi için ellerinde bulunan 100 ton sebze ve meyvenin satın alınması projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında pazarcılar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edilerek, özellikle ürünlerini satamamış olan pazarcılardan 100 ton meyve ve sebze satın alınıp, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarıyla paketlenerek, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve aşevlerine gönderildi.

Yapılan çalışmalarla hem pazarcılara hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olunduğunu ifade eden Şehitkamil Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından Sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde pazarlar açıktı. Ancak özellikle 15 Mayıs tarihinin Bayramın üçüncü gününe denk gelmesi dolayısı ile pazarcıların bazı ürünleri ellerinde kaldı. Yapılan bu çalışmalarla mağduriyetlerini gideriyoruz. Valilik koordinasyonunda çalışmaları yaptık. Çalışmaya destek olan hayırseverlere ve aralıksız emek veren ve dağıtımları gerçekleştiren Vefa Sosyal Destek Grupları'na da teşekkür ederiz" dedi.