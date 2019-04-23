16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8339
  • 6,5646
  • 238.762
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziosmanpaşa'da kamyon köprüye takıldı

Gaziosmanpaşa'da Avrupa Otoyolu Köprüsü'ne asansör malzemesi taşıyan kamyon sıkıştı. Kamyon, lastiklerindeki hava indirilerek, hareketsiz kaldığı yerden kurtarılabildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hadımköy'den yüklediği asansör malzemelerini taşıyan Aydın Kaya yönetimindeki 34 ACS 69 plakalı kamyon, dün akşam saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Cebeci Caddesi'nde üzerinde 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtilen uyarı levhası bulunan Avrupa Otoyolu Köprüsü'nden geçmek istedi. Ancak, kamyonda yüklü olan asansör malzemelerinin aşırı yüksek olması sonucu, demir parçaları köprüye çarptı. Çarpma sonucu kamyon köprünün altına takılı kaldı. Sürücü Aydın Kaya, kamyonda bulunan arkadaşı Erkan Yıldız ve bazı vatandaşların yardımıyla lastik havaları indirilen kamyon hareketsiz kaldığı yerden 1 saatlik çaba sonucu kurtarıldı.
 
"UYARI LEVHASINI GÖRMEDİK"
 
Kamyon sürücüsü Aydın Kaya, "Burada sanayi var. Büyük arabalar geliyor. Çoğu arkadaşımızda vurdu burada. Bunu hesaplamak lazım. Bu şekilde bilmiyorduk. Yükü İstanbul'dan aldık, Ankara'ya gidiyorduk" dedi.
 
Sürücü Kaya'nın arkadaşı Erkan Yıldız ise, "Normalde bu köprünün 4,70 metre olması lazım. 4 metre olunca köprüye vurduk. Uyarı levhasını görmedik. Ufak bir tabela koymuşlar. 4 metre köprü mü olurmuş?" diye konuştu. 

Sri Lanka’da kilise ve otellere eş zamanlı patlamalar: 138 ölü, 400 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji’den sevindiren açıklama

Meteoroloji’den sevindiren açıklama

Emekliye 315 TL zam müjdesi

Emekliye 315 TL zam müjdesi

Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

Bebeğini ayağıyla öldürmüş

Bebeğini ayağıyla öldürmüş

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Türk mühendisler şehit sayılacak

Türk mühendisler şehit sayılacak

Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Osmaniye'de dehşet

Osmaniye'de dehşet
 

POPÜLER HABERLER

Kağıthane´de bina çöktü

Kağıthane´de bina çöktü

Hoşgörünün renkleri semada buluştu

Hoşgörünün renkleri semada buluştu

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırının görüntüleri...

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırının görüntüleri...

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA