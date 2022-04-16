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Gece ve gündüz şartlarında icra edilen 'Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi' başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen 'Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi'nin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

DHA16 Nisan 2022 Cumartesi 12:46 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:46
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başlayan, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal, E-7T Havadan İhbar ve Kontrol uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı.

Eğitim süresince 283 sorti uçuş gerçekleştirilirken; hava-yer, hava-hava, hava savunma baskısı, keşif, yüksek değerlikli hedef koruma, yakın hava desteği, havadan yakıt ikmali görevleri ve Mavi Vatan-22 Tatbikatı ile müşterek olarak su üstü unsurlara taarruz görevleri icra edildi" denildi.

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