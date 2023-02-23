"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde devlet ve millet tek yürek olup yaraları sarmakla uğraşırken muhalefetin enkazlar dahi kaldırılmadan deprem yaralarını siyasete malzeme etmesi pes dedirtti. Yaptıkları algı çalışmalarıyla yaşanan yıkımın sorumlusu olarak hükümeti gösterme derdine düşen muhalefetin, AK Parti hükümetinin her kentsel dönüşüm hamlesine çelme taktığı belgelendi. Çelme takmakla da kalmayan CHP'li vekillerin kentsel dönüşüm projelerini iptal ettirebilmek için Meclis'te yaptıkları konuşmaları bile paylaştıkları görüldü. Sabah'ın haberine göre, CHP ve İyi Partili vatandaşları da manipüle ettiklerini gösteren dijital geçmişlerine ulaşıldı.

İşte o örnekler:

MECLİS'TEN ENGELLEME TALEBİ

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, TBMM'de yaptığı konuşmada Mısri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme karşı çıktı. Köksal 23 Haziran 2021 tarihinde TBMM'de yaptığı konuşmada, "Misri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün iptal edilmesini bekliyoruz" dedi. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise şunları söyledi: "Kentsel dönüşüm yapacağız diyerek halkı kandıranlara yine en iyi cevabı halk verecek. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirenlere herkes dur diyecek."

DÖNÜŞÜME KARŞI DİRENİŞ ÇAĞRISI

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay da Hatay'da yapılmak istenen kentsel dönüşüme karşı, "Böyle bir şeye karşı kesinlikle mahalleli açısından da sosyalist devrimci, demokrat örgütlerin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. CHP Adana Eski Milletvekili Turgay Develi de "30 Mart'ta halkımız 'kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır" paylaşımında bulunmuştu.

"OYUM ÖZKOÇ'A" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da Sakarya'nın Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı. 2018 genel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkoç, "Mahkeme iptal etti. Oyum Engin Özkoç'a, çünkü Kemaliye gaspına direndi" paylaşımında bulunmuş.

MERAL AKŞENER HALKI KIŞKIRTTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Beykoz Tokatköy'de gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüme karşı çıktı.

TEKİN VE GÜLÜM'DEN TOZKOPARAN PROVOKASYONU

Görüntüler ortaya çıktı Meral Akşener kentsel dönüşüme böyle engel olmuş! Tokatköy'e giderek halkı dönüşüme karşı kışkırtan Akşener, "Pazartesi günü bizim İstanbul milletvekillerini de al 7-7.30 gibi burada olun. Derneğinizde beyanat versinler. Benim dokunulmazlığım yok. Ben vekil değilim. Ben onu alıp kamuoyuna lanse edeyim. İletişim bilgilerinizi verin birbirinize. Organize olun. Sonra da devamını getirelim" ifadelerini kullanmıştı.

29 Ağustos 2022 tarihinde depreme dayanaksız yapıların yıkımının başlatıldığı İstanbul Tozkoparan'a gelen CHP Milletvekili Gürsel Tekin, "Fikirtepe'de ayrı, Beyoğlu'nda ayrı. Bu kin, bu nefret neden? İnsanların yuvalarını başlarına yıkmayın" sözleriyle kentsel dönüşüme karşı çıktı. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm aynı gün Tozkoparan'da, "İnsanları evden atmak için binlerce polisi yığıyorlar. İnsanlara nasıl zulmettiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİTTİLER

CHP; 27 Temmuz 2012 tarihinde riskli binaların yıkımını ve kentsel dönüşümünü sağlayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 5998 sayılı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Kanun kapsamında risk tespiti yapılan bu yapıların 165 bin 556'sı yıkıldı.

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