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Güvenlik tehdidi koduyla Türkiye'ye giriş yasağı olan Suriyeli yakalandı

Osmaniye'de, genel güvenlik açısından tehlike anlamına gelen 'G-87' tehdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı olan Suriyeli İ.A. (43), polisin yol uygulamasında yakalandı.

DHA05 Haziran 2021 Cumartesi 12:51 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 12:51
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyol gişeleri uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamada, Suriye uyruklu İ.A.'nın, parmak izi kontrolü yapıldı. Bunun üzerine İ.A.'nın, İçişleri Bakanlığı'nca 2019 tarihli genel güvenlik 'G-87' tehdit kodu ile Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada İ.A.'nın, Sakarya'da 'DEAŞ terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanmasının devam ettiği de belirlendi. Suriyeli İ.A., hakkındaki idari işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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