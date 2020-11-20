20 Kasım 2020 Cuma 15:57 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 15:57

Türkiye'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonları yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma yasağında ilaç almak durumunda olan vatandaşlar 'Hafta sonu eczaneler açık mı?' sorusunun yanıtını merak ediyor. 81 ilde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak işletme ve kurumlar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüsünden dolayı hafta sonları akşam saat 8'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma uygulanacak. Peki Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgede Sokağa çıkma yasağında muaf olan işletmeler ilgili detaylar da yer aldı. Buna göre; hafta sonu eczaneler açık mı? İşte konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar

HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI?

Hafta sonu boyunca İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Sokağa çıkma yasağı süresince eczaneler açık olacak. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde nöbetçi olan eczanelerde işlemler devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK İŞLETMELER

Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar

* İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

* Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

* Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

* Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

* Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

* Oteller ve konaklama yerleri,

* Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

* Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

* Üretim ve imalat tesisleri,

* Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

* Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

* Sebze/meyve toptancı halleri.

Sokağa çıkma yasağı cuma günü mü başlıyor? Cuma akşamı yasak var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?