20 Kasım 2020 Cuma 11:46 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 11:46

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi web sitesinde yayımladı. Vatandaşlar kısıtlamalarla ilgili cuma akşamı yasak olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile beraber uygulamaya geçecek olan kısıtlamaların başlayacağı gün ve saat de bildirildi. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı cuma günü mü başlıyor? Cuma akşamı yasak var mı? İşte sokağa çıkma yasağının başlayacağı gün ve saat.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CUMA GÜNÜ MÜ BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaştı. Buna göre yeni koronavirüs kısıtlamaları 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Peki Sokağa çıkma yasağı cuma günü mü başlıyor? Cuma akşamı yasak var mı?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasak olacak. Öte yandan AVM, restoran, kıraathane, kafe vb. işletmelerinin çalışma saatleri ve şekilleriyle ilgili ayrıntılar da belli oldu. İşte koronavirüsle mücadelede alınan yeni önlemlere ilişkin tüm detaylar...

GENELGE 20 KASIM İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak. Vatandaşlar bu konuyla ilgili Cuma akşamı yasak var mı? sorusuna yanıt arıyor. Genelgedeki yeni kurallar Cuma günü saat 20.00'da uygulanmaya başlayacak. Yani kafe restoran gibi işletmeler açısından alınan karar Cuma günü başlayacak fakat sokağa çıkma yasağı Cumartesi akşamı başlayacak.

CUMA AKŞAMI YASAK VAR MI?

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı doğrultusunda Cuma akşamı yasak olmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısıtlamaların ilk olarak Cumartesi akşamı başlayacağı belirtildi.

Cumartesi akşamından itibaren geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı, Pazar sabah saat 10'da sona erecek olup, Pazar akşamı yeniden başlayıp pazartesi sabahı 5'e dek sürecek.



CUMARTESİ AKŞAMI 20.00'DA YASAK BAŞLAYACAK

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

AVM'LER VE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri hafta sonu sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekler.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­-içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

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