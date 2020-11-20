20 Kasım 2020 Cuma 16:23 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 16:23

Hafta sonu marketler açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgınının artış göstermesi nedeniyle hafta sonu saat 10.00-20.00 dışındaki saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda sabah saat 10'dan önce ve akşam 8'den sonra ihtiyaçlar doğrultusunda bakkala-markete gitmek isteyenler Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte hafta sonu açık olacak işletmeler

Corona virüsünden dolayı hafta sonları akşam saat 8'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgede Sokağa çıkma yasağında muaf olan işletmeler ilgili detaylar da yer aldı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri genelgesinde yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde;

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlaması olan saatler içerisinde marketler ve bakkalar açık olmayacak.

AÇIK OLACAK İŞLETMELER

* İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

* Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

* Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

* Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

* Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

* Oteller ve konaklama yerleri,

* Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

* Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

* Üretim ve imalat tesisleri,

* Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

* Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

* Sebze/meyve toptancı halleri.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı cuma günü mü başlıyor? Cuma akşamı yasak var mı?