03 Aralık 2020 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 18:08

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgınının artış göstermesi nedeniyle hafta sonu (Cuma'dan başlamak üzere kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda market ihtiyaçlarını almak isteyenler sokağa çıkma yasağında Hafta sonu marketler kaça kadar açık? sorusuna yanıt arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler ve marketlerin çalışma saatleri.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgede Sokağa çıkma yasağında muaf olan işletmeler ilgili detaylar da yer aldı. Buna göre; Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." açıklamasında bulunmuştu.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?



Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00­-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.



Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

* Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

* Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

* Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

* Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

* Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacaktır.