04 Aralık 2020 Cuma 13:50 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 13:50

Sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü ekmek almaya gidebilir mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgınının artış göstermesi nedeniyle hafta sonu (Cuma'dan başlamak üzere) 56 saat kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 81 ilde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü vatandaşların fırına ekmek almaya gidip gidemeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ekmek almaya gidemeyecek. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek imalatının yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri, öte yandan tatlı imalatının yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 65 YAŞ ÜSTÜ FIRINA EKMEK ALMAYA GİDEBİLİR Mİ?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağında ekmek almaya fırına gitmeleri yasak. Diğer yaş grubundaki vatandaşlar ise yürüme mesafesinde (araç kullanmadan) ekmek almaya gidebilecekler.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelgede ilgili madde şu şekildedir:

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

1.3. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET, BAKKAL, MANAV VE KASAPLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00­-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

* Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

* Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

* Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

* Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş ve üstü vatandaşlar hafta içi 10:00 ile 13:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek. Hafta sonu içinse bu serbestlik söz konusu değil.

Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı ekmek almaya gidebilir mi?