4 Ekim 2025 Cumartesi
Güncel

Hamas'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bu utanç tablosu artık son bulmalı

'Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır' açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu utanç tablosu artık son bulmalı' diyerek işgalci İsrail'in saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uyması gerektiğini belirtti.

4 Ekim 2025 Cumartesi 02:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır" dedi.

"YAPICI VE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Hamas'ın Gazze'de ateşkes için hazırlanan plana yanıtı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanıtın kalıcı barış için önemli bir adım olduğuna değinerek, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır.

"İSRAİL TÜM SALDIRILARINI DERHAL DURDURMALI"

"Şimdi yapılması gereken, İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uymasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır" açıklamasında bulundu.

MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Öte yandan Türkiye'nin iki devletli çözüm için mücadele edeceğine vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

