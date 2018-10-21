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Hatay'da narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın iki saatte söndürüldü

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan narenciye paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık iki saate söndürülen yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi.

  • DHA
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Yangın, Antakya-İskenderun karayolu üzeri Kuyucak mevkiinde bulunan narenciye paketleme fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, fabrikada bulunan plastik ve tahta kasaların alev almasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
 
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
 
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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