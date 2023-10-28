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Havza'da kaza: 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 07:44 - Güncelleme:
Havza'da kaza: 3 yaralı
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Ufuk Polat (20) idaresindeki 60 TY 631 plakalı otomobil, Değirmenüstü Mahallesi Hilmi Tunalı Caddesi'nde karşı yönden gelen Samet Yeşilnar (26) yönetimindeki 19 DY 758 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 60 TY 631 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki tıra çarptı.

Kazada sürücülerden Yeşilnar ile aynı araçta bulunan Muhammet Aksakal (26) ve Eyüp Aslan (27) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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