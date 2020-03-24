24 Mart 2020 Salı 16:15 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:15

Hızlı PSR kiti nedir? Hızlı PSR kiti özellikleri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili bakanlarla koronavirüs konusunda atılan adımlar ve sonuçları ile ilgili son gelişmeleri ele aldı. Fahrettin Koca, 'Yarın sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık, parasını ödedik” dedi.

HIZLI PSR KİTİ NEDİR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise “Çin’de sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık, parasını ödedik” ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona (Korona) virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Nadir durumlarda, bilim adamlarının zoonotik olarak adlandırdığı durumdur, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve orta derecede üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir. Corona / Covid-19 (Korona) virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş sayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. İnsanlarda ölümcül olabilecek seviyede çok az Corona / Covid-19 (Korona) virüsü vardır.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMA İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Henüz Corona / Covid-19 (Korona) virüs ailesine karşı koruma sağlayacak bir aşı bulunmamaktadır. MERS aşısı için deneme süreci devam etmektedir. Korunmak için basit önlemler oldukça faydalı olacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü,

Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın,

Özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra sık sık elleri yıkamanın,

Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın,

Enfekte olduysanız eğer, mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırıken tek kullanımlık kağıt mendil ile ağızın ve burnun kapatılmasının, ellerin yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmanın

Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin,

Et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir.