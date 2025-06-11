İBB yolsuzluk soruşturmasında ifade veren iş insanı Kadir Gümüş, ödeme almak için 10 ve 15 bin dolar rüşvet verdiğini, paraların zarfla poşet içinde alındığını söyledi. İşte haberin detayları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen iş insanı Kadir Gümüş, İBB iştiraki AĞAÇ AŞ'ye yaptığı işlerin karşılığında ödeme alabilmesi için kendisinden menfaat temin edildiğini, 10 ve 15 bin dolar olmak üzere iki sefer ödeme yaptığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Kadir Gümüş, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa verdiği ek ifadesinin ardından 4 Haziran'da "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Şüpheli Gümüş, 29 Mayıs'ta verdiği ifadesinde, aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu söyledi.

Büyük Çamlıca Ticaret Limited Şirketinin sahibi olduğunu, yaklaşık 40 yıldır ağaç işi ile uğraştığını ifade eden Gümüş, İstanbul AĞAÇ AŞ ile de yaklaşık 20 yıldır çalıştığını anlattı.

"PARALARI ZARF İÇERİSİNE KOYUP POŞET İLE ALMIŞTI"

Gümüş, AĞAÇ AŞ'den ciddi miktarlarda alacakları olduğunu vurgulayarak, AĞAÇ AŞ'de işleri tamamladıktan sonra ödemelerin zamanında yapılmadığını belirtti.

Ödemelerimin zamanında olması için görüşmeler yaptığını aktaran Gümüş, şöyle devam etti:

"Piyasaya borçlarımız, KDV ödemelerimiz ve çeklerimiz olduğu, bunlara karşı paraya ihtiyacım olduğuyla ilgili, defaten kurum içerisindeki yetkili kişilerle hak edilen ödemelerin yapılabilmesi için şifahi görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler neticesinde bana kurum içeresinde para olmadığı, para gelince ödemelerin yapılacağı şeklinde beyanda bulunuldu. Alacaklarımızın çok küçük bir kısmını nakit olarak alabilirken büyük kısımlarına karşılık uzun vadeli çekler verilmekteydi. Bu sebepten dolayı ticareten ciddi bir manada sorunlar yaşamaya başladım. Ağaç AŞ'ye iş yapan birçok firmadan, kurum içerisinde ödemeler yapılması için para talep edildiğini duymuştum.

Ticareten yaşadığım sıkıntılardan kaynaklı olarak alacaklarımı alabilmek için telefonumda H

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