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İBB tarihinde bir ilk... Başkan muamelesi yapılıyor

Tasarruf vaadinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu’nun talimatıyla, ilk defa bir meclis üyesine başkanlık katında oda tahsis edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na yakın isimlerden Hüseyin Aksu’ya, geçen dönem İBB Başkanvekili Ahmet Selamet’in kullandığı araç da verildi. “Gereksiz makam araçlarını Yenikapı’da sergileyeceğim” diyen İmamoğlu’nun Aksu’ya özel oda ve sekreter vermesi kriz çıkardı.

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Tasarrufu ağzından düşürmeyen İBB Başkanı İmamoğlu, Kaftancıoğlu kontenjanından meclis üyesi Hüseyin Aksu’ya özel oda, sekretarya ve makam aracı tahsis etti. 
 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kontenjanıyla Avcılar’a belediye başkan adayı yapılmak istenen Hüseyin Aksu’ya İBB’de başkan muamelesi yapılıyor. İBB tarihinde ilk defa bir meclis üyesine başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildi. “İsrafı önleyeceğim. Gereksiz makam araçlarını Yenikapı’da sergileyeceğim” diyen İmamoğlu’nun Aksu’ya son model bir araç tahsis etmesi de ayrı bir kriz çıkardı. Geçtiğimiz dönem İBB Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet’in kullandığı makam arabasını artık Hüseyin Aksu kullanmaya başladı. İmamoğlu’nun Bodrum’a giderken vekalet verdiği Aksu’ya tanınan haklar meclis üyelerini isyan ettirdi. 
 

YENİKAPI’DA SERGİLEYECEKTİ 

 
AK Partili bir meclis üyesi şunları anlattı: “İlk defa bir meclis üyesine oda, sekreter ve özel araç tahsis ediliyor. Daha önceden bu araçları Meclis başkanvekilleri kullanıyordu. Tasarruf gerekçesiyle araçlar alındı. Biz arabaların Yenikapı’da sergilenmesini beklerken bu olaya şaşırdık.”  
 

CHP’Lİ ÜYELER İMAMOĞLU’NA ULAŞAMIYOR 

 
CHP’li meclis üyeleri, seçim kampanyasında herkesi kucaklayıcı görüntüler veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ulaşamıyor. İmamoğlu göreve gelir gelmez ilk iş olarak meclis oturumlarını ikiye düşürdü. Her oturumdan para alan meclis üyeleri, üzerine de İBB iştiraklerinde görev almayacaklarının açıklanmasıyla isyan etti. Gelirleri 3 bin liradan 300 liraya düşen meclis üyeleri, “Gelirimiz yok. Zor durumdayız” diyerek İmamoğlu ile görüşmek istese de başarılı olamadı. İmamoğlu’nun belediyeyi Beylikdüzü’nden getirdiği isimlerle yönetmesi üzerine de tepkiler 
yükselmeye başladı. 
 
YALANLARKEN DOĞRULADI
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Akşam’ın “Münferit Bacanak” manşetiyle duyurduğu “eş-dost-akraba” skandalıyla ilgili dün Twitter’dan bir açıklama yaptı. Salıcı, Maltepe Belediyesi’nde Hukuk İşleri Müdürü'yken, İBB Hukuk Müşavirliği’ne getirilen Eren Sönmez’le ‘akrabalık’ ilişkisi olduğunu doğruladı. TDK’nın “Eşleri kardeş olan erkekler” tanımını hatırlatıp, “Sönmez bacanağım değil, karımın kuzeninin kocası” diyen Salıcı, Maltepe'deki ilişkisinin kendisinden önce başladığını söyledi. Ancak İBB'ye atanmasına değinmedi. Salıcı, CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarıyla ilgili, “Bu münferit yanlışlar Genel Merkez tarafından düzeltilecek” demişti. Salıcı’yla akrabalık ilişkisi ortaya çıkan Sönmez’le ilgili nasıl bir ‘düzeltme’ yapacağı merak konusu oldu. 
 
(Akşam)

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