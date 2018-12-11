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İçişleri Bakanı Soylu: Devlet üzülür mü? Üzülsün

İçişleri Bakanı Soylu, 'Devlet üzülür mü? Üzülsün. Çok iyi bir yöneticisini, kendisini sevdiren bir evladını, milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti' ifadelerini kullandı.

  • star.com.tr
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında anlamlı bir mesaj yayımladı. Soylu paylaşımında, "Devlet üzülür mü? Üzülsün. Çok iyi bir yöneticisini, kendisini sevdiren bir evladını, milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm, Şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

 

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