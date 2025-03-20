İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

40 MİLYONLUK İHALE

Soruşturmada, 200'den fazla konser, reklam ve açık hava reklam ihalesinde usulsüzlük tespit edildi. İBB'nin billboard ve reklam panolarını 10 yıllığına Kültür AŞ üzerinden 40 milyon TL'ye ihale ettiği belirlendi. Ancak bu panoların piyasa değerinin çok altında bir bedelle "Kentvizyon Reklam" adlı şirkete verildiği ortaya çıktı.

FİRMA ŞARTNAMENİN DIŞINA ÇIKTI

Şirket, ihale şartnamesine ve sözleşmeye aykırı hareket etti: İhale kapsamı dışındaki alanları ticari amaçla kullandı, billboard sayılarını azalttı ve daha fazla kazanç sağlayacak yöntemlere yöneldi. Bu durumun, üçüncü yılda yaklaşık 1,2 milyar TL (1 milyar 189 milyon 489 bin 560 TL + KDV), sözleşme sonunda ise toplamda 2,6 milyar TL (2 milyar 574 milyon 995 bin 200 TL + KDV) kamu zararı yarattığı hesaplandı.

ONGUN, KELEŞ VE ÖZKAN ORGANİZE ETTİ

Şirketin bu süreçte haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Ayrıca, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve "kasası" olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlbak Holding sahiplerinin, Akmerkez'de İmamoğlu'nun danışanı Necati Özkan'ın ofisinde bir araya gelerek Kültür AŞ'nin medya ve reklam ihalelerini organize ettiği tespit edildi.

Görsel: İddiaya göre Ongun ve Keleş Akmerkez'de Necati Özkan'ın ofisinde bir araya gelerek ihaleyi organize etti.

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