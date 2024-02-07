İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,599
  • EURO
    32,961
  • ALTIN
    1999.65
  • BIST100
    8869.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İki organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen “Kafes-37” operasyonları ile iki organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İHA7 Şubat 2024 Çarşamba 08:20 - Güncelleme:
İki organize suç örgütü çökertildi
ABONE OL

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı iki organize suç örgütünün "Kafes-37" operasyonları sonucunda çökertildiğini belirtti. Yerlikaya, Elazığ'daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya'daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesinin yakalandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, "Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'kasten yaralama ve mala zarar verme', 'tehdit ve hakaret' eylemlerini gerçekleştirdikleri, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işledikleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten öldürme ve kasten yaralama', 'yağma ve silahla tehdit' faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri ve illegal kumar oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.