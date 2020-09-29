29 Eylül 2020 Salı 20:08 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 20:20

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "özel hayatın gizliliğini ihlal suçu" kapsamında iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu. TCK 134 kapsamında bu suçu işleyenlerin 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı öngörülüyor.

Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, İlçe Başkanı hakkında soruşturma sürecinin devam ettiği, Suat Özçağdaş hakkında yargılama sürecini ise yakından takip edeceklerini belirtti.

- "YİNE GELECEĞİM" DİYEREK MEYDAN OKUMUŞTU

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, parti teşkilatından iki kişiyi daha alıp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Özçağdaş, güvenlik güçlerinin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçarken koruma polislerine 'yine geleceğim' diyerek meydan okumuştu.



Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "Ben CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım. Sonraki günlerde tekrar gelip fotoğrafları çekeceğim" diyerek, koruma polislerinin 'bekle' uyarılarını dinlemeden olay yerinden kaçmıştı.