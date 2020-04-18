18 Nisan 2020 Cumartesi 08:45 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 08:51

AK Parti döneminde vatandaşa hizmet için kullanılan araçları ‘israf’ diye Yenikapı’da sergileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye koronavirüsle mücadele ederken yeni bir araç ihalesine gidiyor. İBB Destek Hizmetler Müdürlüğü dün ihaleye çıktı, 565 sürücü ile 1851 aracın kiralanacağı teknik şartnamede ilginç detaylar göze çarptı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Şartnamede ‘Birinci Grup Araçlar’ başlığında yer alan bölümün tamamında şu şartlar var: Araçlar en az 2016 model, uzaktan kumandalı dört kapılı 98 birinci sınıf arabanın en az 5 tanesi elektrikli, asgari motor güçleri ise 1400 cc olacak. İkinci grup araçların ise tamamının ise otomatik vites olma zorunluluğu var.

VIP ARAÇLAR DA VAR

5. Grupta araçların tamamının orijinal 1968 CC dizel motor ve çok amaçlı otomobil olması istendi. Panelvandan dönme minibüs olmaması şartı koşulan ihalede en az bir tanesinin de VIP olması talep edildi. 6. grup araçlar kategorisinde de benzer şartlar bulunuyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, 6 ayda 6 araç alım ihalesiyle toplam 3 bin 242 araç daha kiralamış olacak.

YENİKAPI’DA ARAÇLARI SERGİLEMİŞTİ

8 AYDA 1391 ARAÇ KİRALANDI

Ekrem İmamoğlu Yenikapı’da hizmet araçlarını ‘israf’ diye sergilediği 5 Eylül 2019’dan bir ay önce İBB İSKİ’de kullanılmak üzere 997 araç kiraladı, sözleşme 2 Ağustos 2019’da imzalandı. İmamoğlu bu ihalenin hemen ardından 140 araçlık bir ihale daha yaptı. İBB’nin bu ihalesini KOÇ Grubuna bağlı Otokoç kazandı. İBB ile Otokoç arasında 3 Ekim 2019’da sözleşme yapıldı. Ardından Metro İstanbul için 29 hizmet aracı için ihale yapıldı. 3 aylık ihalenin sözleşme tarihi ise 29 Kasım 2019. 25 Aralık’ta yine İSPARK A.Ş.’de kullanılması için 70 araç kiralama ihalesi yapıldı. 29 Aralık 2019’da ise Zabıta Müdürlüğü için 155 hizmet aracı kiralama ihalesine çıkıldı.

VATANDAŞ OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle işe gitmek zorunda olan İstanbulluların kullandığı İETT otobüsleri ve metrobüs seferlerinin İBB tarafından kısıtlanması üzerine araçlarda sosyal mesafe kalmadı. Sabah işe giderken, akşam evine dönerken saatlerce otobüs bekleyen vatandaşlar, İETT otobüslerinin önünü kesip Ekrem İmamoğlu’na isyan etmeye başladı. Son olarak sosyal medyada 19E Yenidoğan-Ataşehir- Kadıköy seferini yapan otobüsün önünü kesen vatandaşların şoföre isyan ettiği görüntüler yer aldı. Ümraniye İMES Sanayi sitesinde çalışan vatandaşlar İBB’yi aradıklarını ancak cevap alamadıklarını belirtirken, şoförler ise ‘Seferlerin yetmediğini iletiyoruz ama sonuç yok” yanıtını veriyor.

İBB’nin sefer sayılarını azaltması ve otobüs ile metrobüsleri garajlarda tutması sonucu metro, metrobüs ve otobüslerde yoğunluk yaşanıyor.

İBB ÖNÜNDE ‘1 YILDIR MAAŞ ALAMIYORUZ’ EYLEMİ

İBB’ye ait bir şirkette taşeron olarak çalıştıklarını belirten işçiler 1 yıldır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İBB’nin Saraçhane’deki binasındaki eylemde işçiler sosyal mesafe kuralına uydu. İşçilerden Ahmet Turhan şöyle konuştu:

EKMEK GÖTÜREMİYORUZ

“Anadolu yakasında asfalt döküm işi yapıyoruz. Son bir yıldır ana firma ödeme alamadığı için bize de ödeme yapamıyor. Haliyle bu bir zincirleme olduğu için bize kadar yansıyor. Ödemelerimizi yapamıyoruz. Şu an çok zor durumdayız, şantiyeler kapalı. 7 aydır kiramı ödeyemiyorum. Akşam evime ekmek götüremiyorum.”