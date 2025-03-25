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'İmamoğlu' provokasyonlarında çarpıcı gerçek! Öğrencileri hocaları kışkırtıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sorumsuzca yaptığı açıklamalar sonrası provokatörler sokakları karıştırmak için her yolu deniyor. Birkaç gündür üniversite öğrencilerine yönelik kışkırtma eylemlerinin arkasında üniversitelerde ders veren akademisyenlerin olduğu belirtiliyor. Ankara ve İstanbul'daki köklü üniversitelerde çalışan yerli ve yabancı hocaların öğrencileri eylemlere teşvik ettiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 15:31 - Güncelleme:
'İmamoğlu' provokasyonlarında çarpıcı gerçek! Öğrencileri hocaları kışkırtıyor
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İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası tutuklanmasıyla başlayan hukuksal süreç devam ederken, sorumsuz siyasilerin çağrıları sonrası olaylar sokaklara taştı. Bazı kentlerde süren küçük çaplı eylemlerin yanı sıra Ankara ve İstanbul'da üniversite öğrencilerini kışkırtmaya dönük birçok kesimden hem açıklamalar hem de teşvikler gelmesi dikkat çekiyor.

MARJİNAL SOL ÖRGÜTLER SAHADA

Üniversite öğrencilerinin olaylara dahil edilerek, yaşananları daha da büyütmeyi amaçlayan sol marjinal terör grupları ise gizlendikleri maskeler ardında üniversite gruplarında öğrencileri örgütlemeyi sürdürüyor. Başta terör örgütü MLKP, TKP, TKEP/L, TİKB/B, TKİP, DSİH olmak üzere terör grupları ile bunlarla ilintili ve iltisaklı öğrenci kulüpleri üyeleri ve yöneticileri, gençleri eylem tuzaklarına çekmek için büyük çaba sarf ediyor.

GRUPLARDA ÖĞRENCİLERİ YÖNLENDİRME

Eğitim ve öğretim için kurdukları dijital haberleşme uygulamaları aracılığıyla öğrencileri eylemlere teşvik eden mesajlar ile yönlendirenler, eylemler öncesinde neler alınması gerektiği ne tür giysiler giyilmesi gerektiği ve müdahale sonrasında neler yapılması gerektiğine yönelik sıralı listelerle gençlerin eylemlere davet ediyor. Mesajlarda hangi maskeyi takmaları gerektiği, ne tür elbiselerin giyilmesi gerektiği el ve yüz için hangi önlemlerin alınması gerektiği gibi bilgiler de öğrencilerle paylaşılıyor.

HOCALAR DA İŞİN İÇİNDE

Marjinal grupların provokasyonlarıyla birlikte üniversite öğrencilerini sokağa çekmek için eski bir yöntem olan akademisyenler sahaya sürüldü. Son günlerdeki üniversite eylemlerinin arkasında Gezi Parkı eylemleri sırasında olduğu gibi yine akademisyenlerin olduğu belirtiliyor. Büyükşehirlerde özellikle Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerde yer alan bazı akademisyenlerin öğrencileri kışkırttığı ve eylemlere katılmaları için yönlendirdiği ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre akademisyenlerin eylemlere katılan öğrencilere ayrıcalıklar tanımak için kendi aralarında anlaştığı, bölüm ve fakülte yönetimlerini baskı altına alarak sınavlara giremeyen öğrenciler için 'ek sınav' şansı getirilmesi için çaba sarf ettiği, hatta sınavı olan öğrenciler için sınavların ertelenmesini istedikleri belirtildi.

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