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İP'de istifalar sürüyor: Parti aile şirketine dönmüş

Burdur'da İP'li yöneticiler ve üyelerden oluşan 15 kişi partilerinden istifa etti. İstifa edenler tarafından yapılan ortak açıklamada, 'Yola çıkanlar daha yolun başlangıcında bırakılmış, beş kişiyle parti yönetilmeye kalkılmış, parti adeta aile şirketine dönmüş.' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İP Genel Merkezi tarafından Yalova Çınarcık İlçe Başkanı Mehmet Ali Acar'ın görevden alınmasının ardından 50 üye birden istifa etmişti.

6 Ekim 2023 Cuma 22:01 - Güncelleme:
İP'de istifalar sürüyor: Parti aile şirketine dönmüş
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İstifa eden isimler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "İYİ Partimizin kuruluşundan bu güne kadar yılmadan yorulmadan çalıştık. Faruk Erkan Başkanın milletvekili adayı olmasından dolayı Olağan Genel Kurula gidilmiş, bizimde desteklediğimiz Namık Kemal Özkan'ın listesi seçimi kazanarak Yönetim Kurulunu oluşturmuştur. Ama zamanla işin rengi değişmiş milletvekili seçimleri yaklaşmasına rağmen türlü bahanelerle ne İl Başkanı ne Yönetim Kurulu onca söylemlerimize, adeta yalvarmamıza rağmen bir türlü sahaya inmemiş, inse bile göstermelik bir çalışma yaparak seçime girilmiş, nüfus oranına göre 35 bin 124 oy alarak Türkiye birincisi olan partimiz girdiğimiz seçimde 20 bin 830 oy alarak maalesef sonuncu parti olmuştur" denildi.

"Bu arada partimizden istifalar hat safhaya çıkmış, istifaları durdurmak yerine seyredilerek adeta partimiz ve il teşkilatımız bitirilme noktasına getirilmiştir" denilen açıklamada, "Kendisiyle yola çıkanları daha yolun başlangıcında bırakmış, beş kişiyle partiyi yönetmeye kalkmış, parti adeta aile şirketine dönmüş. Basında yoklar, sosyal medyada yoklar ve en acısı da sahada yoklar. Bunun yanında en aktif birim merkez ilçe başkanlığı olması gerekirken esamesi okunmamakta ama bir Allah'ın kulu da sen ne yapıyorsun diye hesap sormamaktadır. Soramazlar merkez ilçe başkanı köylüsü çünkü" denildi.

Genel başkalarının kadın olmasına rağmen il yönetiminde kadınlara söz hakkı tanınmayıp mobing uygulandığı da iddia edilen açıklamada, "Artık partimize daha fazla zarar vermemeniz elzemdir ama istifa etmeyeceğinizi bildiğimize göre, sizinle artık yol yürünemeyeceğini ve partimize verdiğiniz zarara ortak olmayacağımızı belirterek çok sevdiğimiz partimizden ve tüm görevlerimizden istifa ediyoruz. Birkaç düzgün arkadaşımızın dışında hiçbirinize haklarımızı helal etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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