İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı ortaya çıktı

11 Mart'ta meydana gelen kazada Başaran Holding´e ait kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet'in idaresindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Sharjah-İstanbul uçuşu sırasında İran'da düşmüştü. Kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda uçağın Birleşik Arap Emirlikleri´nin Sharjah Havalimanı´nda park halindeki fotoğrafına da yer verildi. Rapordaki uçağın fotoğrafı son fotoğraf olarak kayıtlara geçti. 8 Mart tarihinde İstanbul´dan havalanan iş jeti Sharjah Havalimanı´na iniş yapmış, 11 Mart tarihindeki son uçuşunu yapacağı İstanbul uçuşu için park halinde beklemişti. Bu arada uçak kazasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş´in cenazesine hala ulaşılamadı.