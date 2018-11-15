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İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı ortaya çıktı

İran'da düşen Türk iş jetinin son görüntüsü de ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri´nin Sharjah Havalimanı´nda park halindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinin son fotoğrafına da İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda yer verildi.

  • DHA
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11 Mart'ta meydana gelen kazada Başaran Holding´e ait kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet'in idaresindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Sharjah-İstanbul uçuşu sırasında İran'da düşmüştü. Kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.
 
İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda uçağın Birleşik Arap Emirlikleri´nin Sharjah Havalimanı´nda park halindeki fotoğrafına da yer verildi. Rapordaki uçağın fotoğrafı son fotoğraf olarak kayıtlara geçti. 8 Mart tarihinde İstanbul´dan havalanan iş jeti Sharjah Havalimanı´na iniş yapmış, 11 Mart tarihindeki son uçuşunu yapacağı İstanbul uçuşu için park halinde beklemişti. Bu arada uçak kazasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş´in cenazesine hala ulaşılamadı.

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