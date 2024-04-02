Yerel seçimlerde DEM Parti ile ittifak yapmadığını açıklayan Atatürk'ün partisi CHP'nin gizli seçim ittifakını nasıl yaptığı seçim sonucu ile gün yüzüne çıktı. 31 Mart seçimlerinin sonucuna göre CHP'nin önde olduğu illerde DEM Parti oylarının adeta yok olduğu görüldü. Kimi illerde yüzde elli oranında oyunu düşüren DEM Parti kimi yerlerde hiç oy dahi almadı.

DEM'İN OYLARI BU İLLERDE CHP'YE GİTTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 2023 seçimlerinde o zamanki adı ile YSP olarak seçime giren DEM Parti'nin İstanbul'da oyu yüzde 8 iken son seçimde yüzde 2'ye geriledi. İzmir'de 2023 yılında yüzde 7 olan DEM oyları yüzde 4'e düştü. Tekirdağ'da yüzde 6 olan DEM oyları yüzde 3' düştü. Adana'da yüzde 9 olan oyları yüzde 5'e düştü. Antalya'da yüzde 4 olan DEM oyu yüzde 2'ye kadar geriledi. CHP'nin yıllar sonra kazandığı Adıyaman'da DEM oyu 12'den yüzde 2'ye kadar geriledi.

DEM PARTİ SIFIR ÇEKTİ CHP KAZANDI

Tüm bunların yanı sıra bazı illerde ise neredeyse DEM oyları tamamen yok oldu. DEM Partinin bir önceki seçimlerde belli oranda da oy aldığı Ankara, Mersin, Eskişehir, Bursa, Artvin ve Ardahan gibi illerde DEM parti sıfır çekti. Ardahan'da bir önceki seçimde yüzde 21 olan DEM Parti oyunun neredeyse tamamı CHP'ye geçti.

DEM'İN KAZANDIĞI İLLERDE DE CHP DESTEK VERDİ

Diğer taraftan, DEM partinin kazandığı illerden Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Van, Muş, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'da CHP oylarının gerilediği buralarda da CHP seçmeninin DEM parti adaylarına yöneldiği görüldü.

İSTANBUL İLÇELERİNDE DEM'DEN TAM DESTEK

İstanbul ilçelerinin 22'sinde aday çıkarmayan DEM partinin bu ilçelerde tamamen CHP'yi desteklediği gözlemlendi. 22 ilçenin 16'sında DEM partinin sıfır çektiği CHP'nin ise belediye kazandığı görüldü. Dem Parti 22 ilçede aday çıkarmadı, bu ilçelerin 16'sında CHP kazandı. Kazamadığı diğer ilçelerde ise CHP oylarını yine artırdığı görülüyor. DEM Parti aday çıkarmadığı Ataşehir, Avcılar, Esenyurt, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli ve Tuzla'da CHP adayları kazandı.

"İMAMOĞLU BU OYLAR BENİM DEMESİN SAKIN"

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş seçimlerin ardından yaptığı açıklamada CHP ile ittifaklarını bir kez daha itiraf etti. Beştaş yaptığı açıklamada; "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bu sonuç bizim seçmenimizin ne kadar stratejik oy kullandığını gösteriyor. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. Aslında çıkan sonuç ile İmamoğlu oylar benimdir demesin sakın. Çok mutluyuz içtenlikle kutluyorum. Biz İstanbul'da kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini gayet iyi biliyoruz. Biz seçmenlerimizle birlikte İstanbul Belediyesinin çalışmalarını yakından izleyeceğiz. Bu konuda DEM parti siyaseti kazanmıştır." İfadelerini kullandı.

SANCAKTEPE'DE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI

Tüm bunların ardından Sancaktepe'de seçimi kazanan CHP ve DEM partili seçmenler Selahattin Demirtaş'a özgürlük sloganlarıyla kutlama yapıp eğlendiler. O anlar ise sosyal medyada paylaşılınca birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.