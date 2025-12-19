İSTANBUL 14°C / 7°C
Güncel

İş dünyasının zirveleri aynı sahnede: Etki Ekonomisi Ödülleri sahiplerini buldu

Platin Dergisi, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos ile birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 endeksinde ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şirketleri bu yıl “Etki Ekonomisi” temasıyla ödüllendirdi.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 21:20 - Güncelleme:
İş dünyasının zirveleri aynı sahnede: Etki Ekonomisi Ödülleri sahiplerini buldu
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun katıldığı Platin Global 100 Ödülleri töreni başladı.

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Turkish Airlines, Türk Telekom, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri, iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiriyor.

PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İşte ödülleri kazananlar:

ENERJİ VE PETROL SEKTÖRÜ ÖDÜLÜ: AKSA ENERJİ

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, ödülü Kazancı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Fırat Gazel'e takdim etti.

KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ ÖDÜLÜ: PETKİM

Platin Dergisi Yazarı Kemal Başaranoğlu, ödülü SOCAR Türkiye Hukuk Direktörü Seda Deniz Kasar'a takdim etti.

MADEN SEKTÖRÜ ÖDÜLÜ: AHLATCI KUYUMCULUK

Platin Dergisi Yazarı Alper Girgin, ödülü Ahlatcı Kuyumculuk Kurumsal İletişim ve Etkinlik Direktörü Gökhan Ölmez'e takdim etti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖDÜLÜ: BRİSA

Platin Dergisi Yazarı Ufuk Tarhan, ödülü Brisa Satışlar Müdürü Tuna Öztürk'e takdim etti.

İLAÇ SEKTÖRÜ ÖDÜLÜ: SELÇUK ECZA DEPOSU

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdür Yardımcısı Talha Erhan Özcan, ödülü Selçuk Ecza Deposu Mali İşler Koordinatörü Ali Akçan'a takdim etti.

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ ÖDÜLÜ: İNDEKS BİLGİSAYAR

Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Öker, ödülü INDEX Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu'na takdim etti.

GIDA SEKTÖRÜ ÖDÜLÜ: BANVİT

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Arif Çokçetin, ödülü Banvit Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Gökçe Uysal Kürer'e takdim etti.

