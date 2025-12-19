Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun katıldığı Platin Global 100 Ödülleri töreni başladı.
Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Turkish Airlines, Türk Telekom, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri, iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiriyor.
İşte ödülleri kazananlar:
Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, ödülü Kazancı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Fırat Gazel'e takdim etti.
Platin Dergisi Yazarı Kemal Başaranoğlu, ödülü SOCAR Türkiye Hukuk Direktörü Seda Deniz Kasar'a takdim etti.
Platin Dergisi Yazarı Alper Girgin, ödülü Ahlatcı Kuyumculuk Kurumsal İletişim ve Etkinlik Direktörü Gökhan Ölmez'e takdim etti.
Platin Dergisi Yazarı Ufuk Tarhan, ödülü Brisa Satışlar Müdürü Tuna Öztürk'e takdim etti.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdür Yardımcısı Talha Erhan Özcan, ödülü Selçuk Ecza Deposu Mali İşler Koordinatörü Ali Akçan'a takdim etti.
Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Öker, ödülü INDEX Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu'na takdim etti.
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Arif Çokçetin, ödülü Banvit Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Gökçe Uysal Kürer'e takdim etti.