İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8038
  • EURO
    50,2086
  • ALTIN
    5985.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Platin Global 100 sahnesinde ekonomi tablosu… Bakan Bolat: 1,5 trilyon doları aştı
Güncel

Platin Global 100 sahnesinde ekonomi tablosu… Bakan Bolat: 1,5 trilyon doları aştı

Platin Global 100 Ödülleri 2025'te konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, küresel ekonomideki zayıf büyüme ve daralan talebe rağmen Türkiye'nin güçlü bir performans sergilediğini vurgulayarak, milli gelirin 1,5 trilyon doları aştığını açıkladı.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 20:57 - Güncelleme:
Platin Global 100 sahnesinde ekonomi tablosu… Bakan Bolat: 1,5 trilyon doları aştı
ABONE OL

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Platin Global 100 Ödülleri 2025'te açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Böylesine önemli bir programa iştirak ettiğim için memnuniyet duyuyorum. Platin Dergisi, 27 yıllık yayın hayatında çok güzel işlere imza attı.

Bu yıl konu olarak "Etki ekonomisi" başlığını seçmişler, bu çok önemli. Çünkü dünyadaki gidişatı takip etmek gerekiyor.

Dünyadaki gelişmeleri takip etmek gerekiyor sadece ben kendi bildiğimi yaparım anlayışı ile ilerlendiğinde dünyadaki gelişmelerden kopuş meydana geliyor ve rekabette geriye düşülüyor

Türkiye ekonomisi, hamdolsun dünyadaki bu durgun ekonomik büyüme ve zayıf dış talep gibi olumsuz etkilere rağmen büyüme noktasında dünyadaki genel trendden olumlu şekilde ayrışan başarılı bir performans ortaya koydu.

Türkiye, bir buçuk trilyon doları aşan bir milli gelir büyüklüğüne ulaştı.

İstihdam da 33 milyon kişilik bir rakamı zorlayan istihdam hacmine ulaşmış durumdayız

Enflasyonda önümüzdeki yıl hedefi olarak açıklanan yüzde 20'civarında bir enflasyon hedefini başarma azmindeyiz.

Merkez Bankası Politika faiz oranı bu bir yıllık süre zarfında %50'den %38'e gerilemiş durumdadır

Başlık spot ve ara başlıklarla özgün içerik üret. Alternatif başlıklar çarpıcı olsun.

  • platin global 100 ödülleri
  • ödül töreni
  • ömer bolat

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.