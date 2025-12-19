Platin Global 100 sahnesinde ekonomi tablosu… Bakan Bolat: 1,5 trilyon doları aştı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Platin Global 100 Ödülleri 2025'te açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Böylesine önemli bir programa iştirak ettiğim için memnuniyet duyuyorum. Platin Dergisi, 27 yıllık yayın hayatında çok güzel işlere imza attı.

Bu yıl konu olarak "Etki ekonomisi" başlığını seçmişler, bu çok önemli. Çünkü dünyadaki gidişatı takip etmek gerekiyor.

Dünyadaki gelişmeleri takip etmek gerekiyor sadece ben kendi bildiğimi yaparım anlayışı ile ilerlendiğinde dünyadaki gelişmelerden kopuş meydana geliyor ve rekabette geriye düşülüyor

Türkiye ekonomisi, hamdolsun dünyadaki bu durgun ekonomik büyüme ve zayıf dış talep gibi olumsuz etkilere rağmen büyüme noktasında dünyadaki genel trendden olumlu şekilde ayrışan başarılı bir performans ortaya koydu.

Türkiye, bir buçuk trilyon doları aşan bir milli gelir büyüklüğüne ulaştı.

İstihdam da 33 milyon kişilik bir rakamı zorlayan istihdam hacmine ulaşmış durumdayız

Enflasyonda önümüzdeki yıl hedefi olarak açıklanan yüzde 20'civarında bir enflasyon hedefini başarma azmindeyiz.

Merkez Bankası Politika faiz oranı bu bir yıllık süre zarfında %50'den %38'e gerilemiş durumdadır

