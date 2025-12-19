Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün Platin Global 100 Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.

Akgün konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Platin dergisi; 'Türkiye'nin en dinamik aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi' mottosuyla çıktığı yolda, 27 yılı geride bıraktı. Platin'i güçlü kılan ve rekabette öne çıkaran en önemli itici güç ise tematik içeriklerimiz. Platin ekibi, imza attığı her sayıda gelecek öngörüleri ve sektörel analizleri ile hem iş dünyasının hem de yeni iş modellerinin yarınına yön veriyor. En büyük hedefimiz ise üretimden yatırıma, hizmetten teknoloji entegrasyonuna, sürdürülebilirlikten çevik yönetime, inovasyondan insan kaynaklarına kadar her alanda referans alınacak bir yayına imza atmak...

Bugün, Ipsos Türkiye iş birliği ile global arenada üretim ve ihracat performanslarıyla öne çıkan başarılı Türk şirketlerinin yer aldığı Platin Global 100 Endeksi'ni 8'inci kez açıklamanın gururunu yaşıyoruz. Otomotivden inşaata, sağlıktan ilaca kadar farklı sektörlerde ülkemizi başarıyla temsil eden şirketlerimiz, her yıl geleceğe yön veren bir temayla ödüle layık görüldü. Endüstri 4.0, dijitalleşme, eğitim, inovasyon, sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonu kategorilerinin ardından 2025 yılında ise rotamızı hem ekonomik hem sosyal hem de çevre açısından en efektif değeri inşa etmeyi hedefleyen 'Etki Ekonomisi'ne çevirdik.

"Gelecek nesillere hem ekonomik refah hem de çevresel fayda vaat etmek istiyorsak sürdürebilirliği merkeze almaktan başka bir çaremiz yok"



Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, Platin Global 100 Ödülleri Töreninde konuştuhttps://t.co/iUvf97Hq8X pic.twitter.com/bSvjoTsHTF — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 19, 2025

Peki neden 'etki ekonomisi?'... çünkü, bu gelecek hepimizin.... Ailelerimizin, çocuklarımızın, büyüklerimizin... ürettiğimiz kadar korumak, koruduğumuz kadar da paylaşmak zorundayız. Açık, şeffaf ve ölçülebilir işlere imza atmalıyız. Su üzerine yazı yazma devri kapandı. 2026 ve sonrasında iş dünyasının en önemli gündem maddesi ise etki yönetimi ve ölçümü olacak... olmak da zorunda... çünkü gelecek nesillere hem ekonomik refah hem de çevresel fayda vaat etmek istiyorsak, sürdürülebilirliği merkeze almaktan başka çaremiz yok.

Bu çerçevede Etkiyap-Etki Yatırımı Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Etki'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Ceyda Özgün ile bir araya geldik. Gerçek anlamda etki yönetimi ve yatırımının ne olduğu, nasıl ölçümlenmesi gerektiğine dair kriterlerimizin netleşmesinde verdikleri desteklerden ötürü bir kez daha buradan teşekkür ediyorum.

İşte tam da bu amaçla, 8'inci Platin Global 100 Ödül Töreni'nde 'Etki Ekonomisi'ne odaklanarak Türk iş dünyası adına önemli bir misyonu üstleniyoruz. Toplumsal ve çevresel faydaya yönelik yatırımların bir sonraki aşamasına geçmeyi hedefleyen şirketlerimizi destekleyerek geleceğe yön verecek bir network ağının oluşmasına önderlik ediyoruz. Çıktılarla ilerleme dönemi kapandı. Artık sonuçlarla konuşma zamanı geldi. Yönetişim, strateji, risk yönetimi ve hedefler sonucunda şirket faaliyetlerinin toplumsal, çevresel ve ekonomik refah üzerindeki etkilerinin net olarak görülmesi gerektiği bir dönem bizi bekliyor.

Buradaki en stratejik açılım ise Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)... Şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını şeffaflıkla ortaya koyabilmeleri ve hesap verilebilirliklerini artırmaları ise her zamankinden kritik öneme sahip. Bugün; şirketlerin röntgenlerinin çekildiği, farklı alanlardaki çıktıların sonuçlara dönüştüğü, yapılan eylemlerin ülke katma değerine ne derece katkı sağladığının gözlemlendiği son derece şeffaf bir ekosistemin temelleri atılıyor.

Unutmamalıyız ki yarının kazananları, geleceği bugünden tasarlayanlar olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın yani COP31'in, 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olması, etki ekonomisinin, geleceğin gündem maddesi olduğunun en önemli kanıtı...

Bu vesile ile 8'inci Platin Global 100 Ödül Töreni'nde etki yönetiminin önemini kavrayan, TSRS ilkeleri çerçevesinde ilerleyen ve bu konuda somut adımlar atarak değer yaratmayı ilke edinen şirketlerimizi 'Etki Ekonomisi' ödülleri ile geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz.

Bu vizyonun Türkiye genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyor, farklı sektörlerde ölçülebilirliği önemseyen ve emin adımlarla ilerleyen şirketlerimizi kutluyoruz. Bu süreçte yanımızda olan sayın bakanımıza ve başkanımıza, sponsorlarımızın kıymetli temsilcilerine, Ipsos Türkiye'ye, Etkiyap-Etki Yatırımı Platformu'na, yayın kurulumuza, bu gecede emeği geçen TürkMedya Ailesi'ne ve değerli ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.