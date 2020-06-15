İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İstanbul Valiliği yeni kararları açıkladı

15 Haziran 2020 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:54

Giriş çıkış yasağı olan iller arasında İstanbul'un olup olmadığı merak ediliyor. İlk olarak Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ’da valilikler tarafından şehirlere giriş-çıkış yasağı kararları alındı. İlerleyen saatlerde Adana için de yasak kararı verildi ve giriş çıkış yasağı 9 il için geçerli hale geldi. Peki İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? İşte İstanbul Valiliği'nin açıklaması...

İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI MI?

Valilikler tarafından bazı illere son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Bu gelişme sonrası İstanbul'a giriş çıkış yasağı olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

Şehirlere giriş çıkışlarla ilgili kararların HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle alındığı belirtildi. Henüz İstanbul için yasak kararı verilmedi.

Bazı illere giriş çıkışlar yasaklandı. Valilikler tarafından yapılan son dakika giriş çıkış kapatılan iller açıklamasının ardından vatandaşlar, İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladılar. İstanbul'a giriş çıkış yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri açısından alınan yeni kararları açıkladı.

İSTANBUL Valiliği'ne, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uyulmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi" talimatı verdi.

HANGİ İLLERDE KAÇ GÜN YASAK VAR? (TIKLAYINIZ)

İstanbul Valiliği’nden yapılan son dakika açıklamasında “İstanbul’un 39 ilçesindeki lokanta, kafe kıraathane gibi işletmelerin ‘yeni normalin’ kurallarına uyup uymadıkları denetlenecek” ifadeleri kullandı. Öte yandan İstanbul Valiliği’nin aldığı kararlara göre; İstanbul’da yapılması planlanan yürüyüşlere, açık hava toplantılarına, toplu karşılama ve uğurlama eylem ve etkinliklerine izin verilmeyecek. STK, siyasi parti ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafeye uygun hareket edilmesi sağlanacak.

İSTANBUL Valiliği'ne, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uyulmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi" talimatı verdi.

İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliğine, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği yönündeki şikâyetler nedeni ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatı ile İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek. Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

İSTANBUL İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİSİ'NDEN YENİ KARARLAR

İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında haziran ayı sonuna kadar 50 kişinin üzerindeki gösteri, açık hava toplantısı, uğurlama, çadır kurma gibi eylemleri yasaklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 14 haziranda Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi bazı kararlar aldı.

Yazılı ve görsel medyada yer alan, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının, insanların toplu olarak bir araya gelmelerine sebebiyet verecek eylem/etkinlik programları düzenleyeceklerine ilişkin haberlerin değerlendirildiği toplantıda Kovid-19 salgınına ilişkin önlemler değerlendirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edilen ve Türkiye'de de salgın riski olan Kovid -19 hastalığının en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaştığının hatırlatıldığı açıklamada, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu vurgulandı.

Aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak, vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması nedeniyle vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivil Toplum Kuruluşlarının insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi ile vatandaşların, meydanlarda, sokak ve caddelerde, sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesi, yan yana yürüyen vatandaşların sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri için uyarılmasına dair İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarih 4 No.lu kararı ile 03.04.2020 tarih ve 20 No.lu kararı halen yürürlükte bulunmaktadır."

Açıklamada, salgına karşı önleyici tedbirler kapsamında haziran ayı sonuna kadar alınan kararlar şöyle sıralandı:

- Eylem/etkinlik programında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması.

- İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesi.

- Olası provokatif eylemlerin ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla; hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, şehrimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanması.

- Başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere, ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesi.

- Park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesi kararları alınmıştır."

Açıklamada tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararının alındığı belirtildi.