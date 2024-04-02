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İstanbul'da iş yerine el bombalı saldırı düzenlendi

Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atarak kaçtı. Polis şüphelilerle ilgili çalışma başlatırken, iş yerlerinin hasar gördüğü saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA2 Nisan 2024 Salı 08:14 - Güncelleme:
İstanbul'da iş yerine el bombalı saldırı düzenlendi
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Olay, 00.40 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'nde meydana geldi. Plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli 2 şüpheli, Hint restoranı ile yanında bulunan iş yerlerinin önüne el bombası attı. El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen TEM Şube, bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede önlem alarak inceleme yaptı. İncelemelerde patlamaya neden olan cismin savunma tipi el bombası olduğu belirlendi. Ekipler, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin el bombasını attığı anlar güvenlik kamerasın yansıdı. Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve bombanın patlama anı yer aldı.

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